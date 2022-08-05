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Haberler Futbol Süper Lig Süper Lig hasreti sona erdi! Süper Lig heyecanı bugün başlıyor - Futbol Haberleri
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Süper Lig hasreti sona erdi! Heyecan bugün başlıyor

Süper Lig hasreti sona eriyor, futbolseverler heyecana kavuşuyor. 75 günlük aranın ardından Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu İstanbulspor - Trabzonspor arasındaki mücadeleyle bu akşam açılıyor. Ligin 65. sezonunda 11 ilden 19 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Lige İstanbul'dan 8 takım katılacak ve 1964'ten bu yana bir ilk yaşanacak. 19 takım maçlarını 19 statta oynayacak. Maçlara 14. haftadan sonra Dünya Kupası nedeniyle 40 gün ara verilecek; üç haftanın karşılaşmaları ise hafta içinde oynanacak. 2022-2023 sezonunda takımlar maç kadrosunda 14, ilk 11'de ise 8 yabancı futbolcu bulundurabilecek

Süper Lig hasreti sona erdi! Süper Lig heyecanı bugün başlıyor - Futbol Haberleri
AA

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu, 75 günlük aranın ardından bu akşam başlayacak.

Trabzonspor'un şampiyonluğuyla 22 Mayıs'ta tamamlanan 2021-2022 sezonunun ardından Süper Lig'de 65. sezonun perdesi, İstanbul'da İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla açılacak.

Türkiye'nin 11 ilinden 19 takım, yaklaşık 10 ay (296 gün) sürecek toplam 342 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

11 İLDEN 19 TAKIM

Süper Lig'in 65. sezonunda 11 ilden 19 takım mücadele edecek.

3

Yeni sezonda İstanbul'dan 8 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir Kasımpaşa,VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Ümraniyespor) yer alacak.

Süper Lig'de 1963-1964 sezonundan sonra 8 İstanbul takımı birden mücadele edecek. O sezon İstanbul'u Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Feriköy, Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa temsil etmişti.

Ligde Antalya'dan Fraport TAV Antalyaspor ve Alanyaspor, Adana'dan Adana Demirspor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Giresun'dan Giresunspor, Konya'dan Konyaspor, Ankara'dan MKE Ankaragücü, Trabzon'dan Trabzonspor, Kayseri'den de Yukatel Kayserispor başarıyı hedefleyecek.

DÜNYA KUPASI NEDENİYLE 40 GÜN ARA

Spor Toto Süper Lig'e, 13 Kasım'da tamamlanacak 14. hafta maçlarının ardından 2022 Dünya Kupası dolayısıyla 40 gün ara verilecek.

Lige, 23 Aralık'ta 15. hafta maçlarıyla tekrar devam edilecek ve sezon 28 Mayıs 2023'de tamamlanacak.

DÖRDÜNCÜ KEZ 19 TAKIMLA OYNANACAK

Spor Toto Süper Lig, dördüncü kez 19 takımın mücadelesine sahne olacak.

Lig, 1985-1986, 1986-1987 ve 1988-1989 sezonlarında 19'ar takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Süper Lig'de geride kalan 64 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 5'i 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, birer sezonu da 21 ve 22 takımla oynandı.

ÜÇ HAFTANIN MAÇLARI HAFTA İÇİNDE YAPILACAK

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 3 haftanın karşılaşmaları, hafta içinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) planlamasına göre ligde 16, 17 ve 22. hafta maçları hafta içinde yapılacak.

DÖRT TAKIM KÜME DÜŞECEK

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek.

Ligi 16, 17, 18 ve 19. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda 1. Lig'de mücadele edecek.

TAKIMLAR VE STATLARI

Takım Stat Kapasite Yapım/Yenileme yılı
Adana Demirspor Yeni Adana 33.000 2021
Alanyaspor Alanya Oba 10.128 2011
Atakaş Hatayspor Yeni Hatay 25.000 2021
Beşiktaş Vodafone Park 42.590 2016
Demir Grup Sivasspor Sivas 4 Eylül 27.532 2016
Fenerbahçe Ülker 47.834 2006
Fraport TAV Antalyaspor Antalya 32.537 2015
Galatasaray Nef 52.223 2011
Gaziantep FK Kalyon 33.502 2017
Giresunspor Çotanak Spor Kompleksi 21.500 2021
İstanbulspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu 4.488 2012
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 13.856 2010
Konyaspor MEDAŞ Konya Büyükşehir 42.000 2014
Medipol Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17.156 2014
MKE Ankaragücü Eryaman 20.560 2019
Trabzonspor Medical Park 40.782 2016
Ümraniyespor Ümraniye Belediyesi Şehir 3.513 2000
VavaCars Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat 74.753 2002
Kayserispor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 32.864 2009
575.818

İLK BÜYÜK MAÇ 4. HAFTADA

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük karşılaşması, 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak.

Ligde ilk derbi müsabakası, 8. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Ligin 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, 13. haftasında ise Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe, 18. haftasında ise Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması yapılacak.

YABANCI KURALI

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda takımlar maç kadrosunda 14, ilk 11'de ise 8 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

Kulüpler ayrıca 21 yaş ve altında olmaları koşuluyla, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilecek ve bu futbolcuları A takım listesine yazdırabilecek.

Kulüpler, A takım listesine 35 futbolcu yazabilecek.

TRANSFER DÖNEMİ

Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül'de bitecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2023'te başlayıp, 8 Şubat 2023'te sona erecek.

TAKIMLARIN TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Takım Teknik direktör Ülkesi Geçen sezon sonu
Adana Demirspor Vincenzo Montella İtalya Vincenzo Montella
Alanyaspor Francesco Farioli İtalya Francesco Farioli
Atakaş Hatayspor Serkan Özbalta Türkiye Ömer Erdoğan
Beşiktaş Valerien Ismael Fransa Valerien Ismael
Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay Türkiye Rıza Çalımbay
Fenerbahçe Jorge Jesus Portekiz İsmail Kartal
Fraport TAV Antalyaspor Nuri Şahin Türkiye Nuri Şahin
Galatasaray Okan Buruk Türkiye Domenec Torrent
Gaziantep FK Erol Bulut Türkiye Erol Bulut
Giresunspor Hakan Keleş Türkiye Hakan Keleş
İstanbulspor Osman Zeki Korkmaz Türkiye Osman Zeki Korkmaz
Kasımpaşa Sami Uğurlu Türkiye Sami Uğurlu
Konyaspor İlhan Palut Türkiye İlhan Palut
Medipol Başakşehir Emre Belözoğlu Türkiye Emre Belözoğlu
MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı Türkiye Mustafa Dalcı
Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye Abdullah Avcı
Ümraniyespor Recep Uçar Türkiye Recep Uçar
VavaCars Fatih Karagümrük Andrea Pirlo İtalya Volkan Demirel
Yukatel Kayserisporr Çağdaş Atan Türkiye Hikmet Karaman

İLK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasının programı şöyle:

Bu akşam:

21.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

6 Ağustos Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül)

21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

7 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük- Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ağustos Pazartesi:

19.15Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 MKE Ankaragücü-Konyaspor (Eryaman)

21.45 Fenerbahçe- Ümraniyespor (Ülker)

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