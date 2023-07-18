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        Süper Lig'in başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 Trendyol Süper Lig Sezon Planlaması'nı belirledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 21:39
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        Süper Lig 2023-2024 planlaması belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayıp 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak. 23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

        Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek.

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