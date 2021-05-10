Süper Lig’in 40. haftasında Yeni Malatyaspor, Rizespor deplasmanından 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada 6. dakikada penaltıda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Adem Büyük, Süper Ligdeki gol sayısını 15’e çıkardı. 33 yaşındaki futbolcu, geride kalan 40 haftada ligin en çok gol atan yerli futbolcusu oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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