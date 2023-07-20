-Süre tutum dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Süre tutum dilekçesi örneği Süre tutum dilekçesi, hukuki veya idari bir işlemle ilgili olarak verilen belirli bir süreyi uzatma talebini içeren resmi bir yazıdır. Süre tutum dilekçesi nedir? Tüm detayları sizler için derledik…

Hukuki veya idari süreler bazen kişiler veya kurumlar için zorlayıcı olabilir. Ancak, yasal sürelerin geçmesine izin verilmemesi veya belirli bir sürenin uzatılması gerektiğinde, süre tutum dilekçesi kullanılır. Bu dilekçe, ilgili mercie yazılan bir mektup şeklinde hazırlanır ve belirli bir süre uzatma talebini içerir. Süre tutum dilekçesi, hukuki işlemlerde ve resmi prosedürlerde sıklıkla kullanılan bir belgedir. Peki, süre tutum dilekçesi nasıl yazılır? İşte süre tutum dilekçesi örneği…

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Süre tutum dilekçesi, bir mahkeme, idari kurum veya diğer resmi makamlara verilen bir belge türüdür. Bu dilekçe, mevcut bir sürenin uzatılması talebini içerir. Örneğin, bir dava dosyası için verilen süre dolmak üzereyken, davalı tarafın daha fazla süre talep etmek için süre tutum dilekçesi sunması gerekebilir. Dilekçe, ilgili mercie sunulur ve sürenin uzatılması için gerekçeler açıklanır.

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Süre Tutum Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Süre tutum dilekçesi yazarken, belirli bir format ve dil kullanmak önemlidir. İşte süre tutum dilekçesi yazarken dikkate almanız gereken adımlar:

İlgili Merci Bilgileri: Dilekçenin üst kısmına tarih ve dilekçenizi hangi mercie hitaben yazdığınızı belirtin.

Kendinizi Tanıtın: Dilekçenin başında, adınızı, soyadınızı, adresinizi, yazarak kendinizi tanıtın.

Dava veya İşlem Bilgileri: Dilekçenin devamında, ilgili dava veya işlemle ilgili bilgileri verin. Dosya numarası, tarih, tarafınızın konumu gibi detayları belirtin.

Süre Uzatma Talebi: Ana metne geçmeden önce, net bir şekilde süre uzatma talebinizi ifade edin. Örneğin, "Davaya ilişkin verilen sürenin 15 gün daha uzatılmasını talep ediyorum" gibi bir ifade kullanabilirsiniz.

Gerekçeleri Açıklayın: Süre uzatma talebinizi destekleyen gerekçeleri belirtin. Örnek olarak, yoğun iş programı, eksik delillerin tamamlanması veya taraflar arasında müzakerelerin devam etmesi gibi sebepleri sunabilirsiniz.

Dilekçenin sonunda, adınızı ve iletişim bilgilerinizi yazarak dilekçenizi imzalayın.

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Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Süre tutum dilekçesi hazırlarken özgün olmaya ve gereken bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde sunmaya özen göstermek önemlidir.

Tarih

Mahkeme Adı

Dosya Numarası:

Ben …….. adlı kişiyim. ……………. adresinde ikamet etmekteyim. Bu dilekçeyi …… Mahkemesi'nde görülmekte olan ….. davası ile ilgili olarak yazmaktayım.

Talep ettiğim süre tutumunun gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır:

Süre Tutumunun Gerekçeleri:

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Detaylar:

Bu nedenle, davam ile ilgili sürecin durdurulması veya tarafıma ek süre tanınması hususunda değerlendirme yapılmasını arz ediyorum.

Saygılarımla,

Ad- Soyad:

Adres:

İletişim Bilgileri:

Yukarıdaki dilekçe sadece bir örnek niteliğindedir. Başvurularda kullanılacak dilekçenin resmi formatı ve ilgili heyetin istediği bilgiler için alanında uzman bir kişiden destek alınması oldukça önemlidir.

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