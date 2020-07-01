Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... Yeni sezonda direkt şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için harekete geçen Sarı-Lacivertliler'de en büyük soru işaretlerinden biri de sol mevkiinde yaşanıyor.

8 YILDIZ FENERBAHÇE FORMASI GİYİYOR

2012 yılında geldiği Fenerbahçe'de 8 yıldır aralıksız forma giyen Hasan Ali Kaldırım, 26 Temmuz 2020'de sözleşmesi sona eriyor. Geleceği merak konusu olan 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti. Habertürk Spor'dan Erdem Akbaş'ın haberine göre; Hasan Ali'nin Medipol Başakşehir'le görüştüğü ileri sürülürken, Fenerbahçe Yönetimi, bu transferle ilgili kararını verdi.

LİG BİTER BİTMEZ MASAYA OTURULACAK

Sarı-Lacivertliler, takımın emektar futbolcusu Hasan Ali Kaldırım ile sezon sonunda masaya oturma kararı aldı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 13 Süper Lig maçında forma giyen Hasan Ali Kaldırım, son olarak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 1 asiste imza atmıştı. Saha içi ve saha dışındaki profesyonel karakteriyle öne çıkan Hasan Ali'yle lig biter bitmez masaya oturulacak.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR TAKİPTE

Fenerbahçe Yönetimi, eski sözleşmesinde yıllık 1.8 milyon Euro kazan Hasan Ali Kaldırım'a yeni kontrat teklif edecek. Şartları kabul etmesi durumunda Hasan Ali ile yola devam edilmesi masada yer alan seçeneklerden biri... Ayrıca başarılı sol bekin durumunu Galatasaray ve Trabzonspor'un da takip ettiği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi ile yapılacak görüşmeden olumsuz bir sonuç çıkması halinde bu iki kulübün de harekete geçmesi bekleniyor.