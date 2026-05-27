        Sürücüler dikkat! Bayram yolculuğu öncesi HGS uyarısı

        Sürücüler dikkat! Bayram yolculuğu öncesi HGS uyarısı

        Kurban Bayramı dolayısıyla araçlarıyla seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşların, yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bakiyelerini kontrol etmeleri gerekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 16:11 Güncelleme:
        Bayram yolculuğu öncesi HGS uyarısı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren PTT AŞ'den alınan bilgiye göre, vatandaşların HGS bakiyelerini kontrol etmeleri, yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların önlenmesi bakımından önem taşıyor.

        Özel araçlarıyla seyahate çıkacak vatandaşlar, söz konusu kontrolü yaparak yetersiz bakiyeyle yapılan geçiş ihlali ve 15 günlük yasal süreç sonunda uygulanacak idari para cezalarının önüne geçebilecek.

        Vatandaşlar, "https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/" , "https://www.pttavm.com/", "https://pttbank.ptt.gov.tr/" internet adresleri, e-Devlet ve HGS mobil uygulamasıyla bakiye yüklemesi yapabiliyor.

        HGS'NİN İSMİNİ VE LOGOSUNU KULLANAN SAHTE SİTELERE DİKKAT

        HGS satış ve dolumu yaptığını iddia eden internet sitelerine vatandaşların itibar etmemeleri ve sahte sitelere karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

        Yetkililer, vatandaşların şehirler arası seyahatlerinde büyük kolaylık sağlayan HGS'ye ilişkin bazı dolandırıcılık iddialarının gündeme geldiğini, HGS'nin ismini ve logosunu kullanarak oluşturulan sahte site, mobil uygulama gibi sistemlerle vatandaşların mağdur edilebildiğini bildirdi.

        PTT'nin HGS'nin resmi internet sitesi olan "https://hgsmusteri.ptt.gov.tr" , "https://www.pttavm.com/", "https://pttbank.ptt.gov.tr/" ile e-Devlet uygulaması aracılığıyla HGS bakiyesi kontrolü ve yükleme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu siteler dışındaki sitelerin dikkate alınmaması gerekiyor.

        HGS İLE GEÇİŞ ZAMANDAN TASARRUF SAĞLANIYOR

        Trafik sorununa çözüm sunan HGS, PTT AŞ'nin yaygın iş yeri ağı ve otomasyon altyapı hizmet tecrübesiyle kullanıcılarla buluşuyor.

        Kullanıcılar, tüm kredi kartlarıyla PTT iş yerlerinden otomatik talimat verebiliyor, "PTTMatik"ler ve PttAVM.com, hgsmusteri.ptt.gov.tr, pttbank.ptt.gov.tr adresleri ve e-Devlet aracılığıyla günün her saati online bakiye yükleyebiliyor.

        HGS ile köprüler, şehirler arası otoyollar, feribot işletmeciliği ve yap-işlet-devret modeliyle yapılmış otoyolların gişelerinden duraksamadan geçmek zamandan tasarruf sağlıyor.

        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        Kurban Bayramı paylaşımı
