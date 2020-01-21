Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Mersin'de bir grup gencin otoyol kenarındaki bir tepeye çıkıp araçları taşlamaları çevredeki bir kadın tarafından görüntülendi.

Haberturk.com WhatsApp hattına gelen görüntülerle ortaya çıkan akılalmaz olay, Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında bir kadın tarafından kaydedildi. Görüntülerde tepeye çıkan 4 genç, otoyoldan geçen araçlara taş atıyor. Atılan taşlarla neye uğradığını şaşıran sürücüler, panik halinde manevralar yapıyor. Kaza tehlikesine bile gençleri taş atmaktan vazgeçirmiyor. Bazı araçların manevra yaptığı sırada kaza yapmasına ramak kaldığı görülüyor.

DAHA ÖNCE DE TAŞLAMIŞLAR

Görüntülerde, alkollü oldukları da iddia edilen gençlere, videoyu çeken kadın ve yanındakiler tepki gösteriyor. İlk önce tepkilere kulak asmayan gençler, bir süre daha taş attıktan sonra olay yerinden uzaklaşıyor. Üstelik gençlerin bu ilk vukuatlarının da olmadığı, daha önce de aynı noktadan defalarca araçlara taş attıkları öğrenildi. Sürücüler ve çevre sakinleri, gençlerin bu durumun önlenmesi için yetkililere çağrı yaptı.

GÖZALTINA ALINDILAR

DHA'nın haberine göre, taş atan 4 gencin kimliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından belirlendi. Araçlara zarar verdiği öne sürülen 4 genç, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen gençler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.