Survivor'da dokunulmazlık oyunu gecesi! Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de dokunulmazlığı kim alacak?
Survivor, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dün akşamki bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımları iletişim oyunu için karşı karşıya gelirken, parkurda büyük bir mücadele yaşandı. Yeni bölümde ise haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak ve eleme potasını etkileyecek kritik gelişmeler yaşanacak. Peki, Survivor'da son bölümde neler yaşandı?
20 MART 2026 SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kazanan belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
19 MART 2026: SURVIVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
İletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı, böylece ieltişim ödülüne hak kazandı.
18 MART 2026 SURVIVOR'DA NELER OLDU?
Survivor'da ödül oyunu Gönüllüler takımı kazandı. Mavi takım lahmacun ödülünün sahibi oldu.
SURVIVOR'DA CEZAYI KİM ALDI, CEZA NE OLDU?
Ödül oyununu kaybeden kırmızı takım, boş bir araziye kadınlar ve erkekler olarak ayrı bir şekilde bırakılacak. Ekipler birbirini bulmaya çalışacak.
SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Engincan
Barış
SURVIVOR KİM ELENDİ?
Düelloyu Nisanur kaybetti. Nisanur eleme adayı olarak Kader Konseyi'ne kaldı. Kırmızı takım, Nisanur'un takımlarına gelme teklifini oy çokluğuyla 'Evet' olarak değerlendirdi. Nisanur ilk defa bu sezonun transferi olarak, Kırmızı takımda yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Böylelikle bu hafta kimse elenmedi.