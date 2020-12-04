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Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 için heyecanlı bekleyiş başladı. TV8 ekranalarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021 yarışmacıları da şekillenmeye başladı. Peki, 2021 Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 yarışmacıları şekillenmeye başladı fakat yarışmanın ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Acun Ilıcalı Survivor 2021'nin başlayacağı tarihi açıklamazken kadroya katılacak isimler ortaya çıkıyor.


SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİM OLACAK?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.

'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.

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