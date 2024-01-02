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        Haberler Televizyon Survivor All Star 2024 yarışmacısı Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri ve biyografisi?

        Survivor All Star 2024 yarışmacısı Nefise Karatay kimdir?

        Survivor All Star 2024 yarışmasında mavi takımda yer alacak Nefise Karatay'ın kim olduğu araştırılıyor. 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan Survivor All Star yarışmacılarını sizler için derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:11
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        Nefise Karatay, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. "2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak. Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum" sözleriyle yarışmada yer aldığı duyuruldu.

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        NEFİSE KARATAY KİMDİR?

        Aslen Balıkesirli olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü’nde eğitimi sürdürüyor. Milli atlet olan Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. Engelli koşu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde etti.

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        Survivor 2023’de son dörde adını yazdırdı. Nefise 13 Haziran gecesi rakibi Özgür ile kaldığı finalde en yüksek SMS oyunu alarak Survivor 2023 şampiyonu oldu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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