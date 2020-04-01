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Survivor Burak Yurdugör kimdir? Burak Yurdugör kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020 gönüllüler kadrosunda konuşulan isimlerden biri olan Burak Yurdugör, bu akşam yapılan SMS oylaması sonucunda yarışmaya ve hayallerine veda etti. Peki, Survivor Burak Yurdugör kimdir? Burak Yurdugör kaç yaşında ve nereli? İşte, Burak Yurdugör hakkında detaylar...

Survivor Burak Yurdugör kimdir?

Survivor Burak Yurdugör kimdir? Burak Yurdugör kaç yaşında ve nereli? soruları Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Burak Yurdugör, Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmasında hareketleri ve performansları ile dikkat çekti. Survivor eleme konseyinde en az oyu alan Burak Yurdugör yarışmaya veda etti. İşte, Burak Yurdugör hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

BURAK YURDUGÖR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.

Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.

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