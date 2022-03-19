Survivor 2022 All Star'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu tüm heyecanıyla başladı. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı arasındaki dokunulmazlık oyunu nefesleri kesiyor. Peki, ada konseyine çıkacak takım hangisi oldu ve ve haftanın ilk eleme adayı kim oldu?