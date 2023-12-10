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        Haberler Televizyon Survivor'da takımlar son dakika açıklandı! Survivor takımlar nasıl? Survivor'da yeni format nasıl, kırmızı ve mavi takımlarda kimler var?

        Yeni format: Survivor'da takımlar netleşti!

        Survivor All Star konseptiyle yeniden ekranlara gelecek. Geçtiğimiz günlerde kadroda yer alan isimleri açıklanan yarışmada takımlar belli oldu. Survivor 2024 takımlar ile ilgili detayları merak edenleri haberimizde derledik. İşte "Survivor 2024 takımlar belli oldu mu, mavi ve kırmızı takımlarında kimler var?" sorularının yanıtları ile merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 10.12.2023 - 20:17
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        1

        Survivor 2024 kadrosu netleşti. Acun Ilıcalı paylaşımlarıyla Survivor kadrosunda yer alan isimleri geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Pazar akşamı yayınlanan program ile takımlar belli oldu. Peki Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, bu sene Survivor'da takımlar nasıl oluştu? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        2

        SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.

        3

        SURVİVOR'DA YENİ FORMAT

        Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.

        4

        MAVİ TAKIM (KADINLAR)

        Nefise Karatay

        Seda Ocak

        Begüm Yücetan

        Sahra Işık

        Seda Aktuğlu

        Damla Can

        5

        KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

        Pınar Saka

        Merve Aydın

        Nagihan Karadere

        Gizem Memiç

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Berna Canbeldek

        6

        MAVİ TAKIM (ERKEKLER)

        Hakan Hatipoğlu

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Özgür Tetik

        Yunus Emre

        Ogeday Girişken

        7

        KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

        Doğukan Manço

        Furkan Kızılay

        Ersin Korkut

        Sercan Yıldırım

        Turabi

        Bozok Gören

        Nihat Altınkaya

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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