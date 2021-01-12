Survivor Uğurtan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyici tarafından merak konusu oldu. Gönüllüle takımında yer alan yarışmacı eleme adayı olarak potaya adını yazdırdı. İşte Survivor Uğurtan Dora hakkında detaylar

SURVİVOR DORA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İstanbul Şişli'de doğan ve 37 yaşında olan Uğurtan Dora, 2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.