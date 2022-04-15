SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?

Survivor'da kıyasıya bir dokunulmazlık oyunu yaşanıyor. Survivor 2022'de bu haftanın ilk dokunulmazlık yarışında iki takım da kayıp vermemek için kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığın ilk turu olan kadınlar mücadelesinin galibi Ünlüler takımı oldu.

İkinci turunda ise erkekler mücadele etti. İkinci turun galibi ise henüz belli olmadı, belli olur olmaz dokunulmazlık oyununun kazananı haberimizde yer alacak.