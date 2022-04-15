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Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 15 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, kim potada?

Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı bu akşam da devam etti. Survivor 2022 All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu akşam da dokunulmazlık oyununda galip gelmek için kıyasıya mücadele verdi. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından Survivor eleme adayı belli oluyor. İşte 15 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar ve Suvivor eleme adayı hakkında...

  • 01
    Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? 15 Nisan 2022 Survivor kim aday, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

    Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu akşam da dokunulmazlık oyununu kazanmak için ter döktü. 15 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelen Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanmasının ardından eleme adayları belli olacak. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve ilk eleme adayı...
  • 02
    Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? 15 Nisan 2022 Survivor kim aday, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?

    Survivor'da kıyasıya bir dokunulmazlık oyunu yaşanıyor. Survivor 2022'de bu haftanın ilk dokunulmazlık yarışında iki takım da kayıp vermemek için kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığın ilk turu olan kadınlar mücadelesinin galibi Ünlüler takımı oldu.

    İkinci turunda ise erkekler mücadele etti. İkinci turun galibi ise henüz belli olmadı, belli olur olmaz dokunulmazlık oyununun kazananı haberimizde yer alacak. 
  • 03
    Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? 15 Nisan 2022 Survivor kim aday, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star 2022 programında haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazananı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyunu sonrası çıkacak Survivor eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.
  • 04
    Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? 15 Nisan 2022 Survivor kim aday, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenecek isim 19 Nisan salı günü gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak.

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