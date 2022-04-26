Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan yarışma Mavi Takım ve Kırmızı Takım olarak devam ediyor. Azalan yarışmacı sayıları nedeniyle takımlar karıştırıldı ve takımlar eşitlendi. Survivor'da bu hafta yeni takımların verdiği kıyasıya mücadelelerin ardından eleme adayları belli oldu. İşte 26 Nisan son bölümde yaşananlar ve Survivor'da elenen isim hakkında merak edilen detaylar...