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Survivor ödül ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Ocak Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor 2023 sezonu dün akşam tüm heyecanıyla başladı. İlk ödül ve dokunulmazlık oyunu için tüm yarışmacılar kıyasıya rekabet halindeydi. Survivor bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler konseptiyle ekranlara geldi. Survivor'un ilk bölümünde yarışmanın son etabında yarışmacılar adadan gitmesini istediği isimleri yazdı. Gecenin sonunda Survivor 2023'ün ilk eleme adayı ise belli oldu. Bugün ise sevilen yarışma ikinci bölümüyle tekrar izleyici karşısına çıkacak. İşte 16 Ocak 2023 Survivor son bölümde yaşananlar...

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  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı 2023 kim oldu?

    Merakla beklenen Survivor yeni sezonu dün akşam başladı. Survivor bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler takımlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'da dün akşam ilk ödül ve dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dün akşam yaşanan kıyaasıya rekabet sonrasında ödül ve dokunulmazlık oyunu kazanını belli olurken bu akşam ikincisi gerçekleyecek yarışın sonuçları merak ediliyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı? İşte 16 Ocak Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı 2023 kim oldu?

    SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Dün akşam ekranlara gelen 15 Ocak Survivor 2023'ün ilk ödül oyunu kazananı GÖNÜLLÜLER oldu! Survivor yarışmasında böylelikle ilk mücadele de gerçekleşmiş oldu. 

    Beş gün boyunca barakalı adada gönüllüler kalacak. Ödül oyunu beş gün sonra yeniden oynanacak. 

    Bugün ise ikinci ödül oyunu gerçekleşmeyecek.
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı 2023 kim oldu?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor 2023 sezonunun ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet dün akşam yaşandı. Yarışmacılar zorlu şartlara rağmen son nefeslerine kadar mücadele ettiler. 

    15 ocak Survivor 2023 yarışmasının ilk dokunulmazlık oyununun sonuçları şu şekildeydi: 

    Kadınlar yarışını Gönüllüler kazandı. Erkekler yarışının sonucu yarışın seyrini belli edecek.

    Kadınlar yarışını 6 - 5 skorla Gönüllüler aldı.

    Erkek yarışmacıların oyunu sonucunda dokunulmazlığı kazananı belli olacak. 

    Erkeklerin yarıştığı oyunda 6-5 ünlü erkekler yendi. Böylelikle berabere kalmış oldular. Şimdi de beraberliği bozmak için iki takımın en iyi yarışan kadınlarla en iyi yarışan erkekleri bir tur daha yarıştı. 

    Bayrak yarışında da gönüllüler kazandı. 

    Survivor 2023'ün ilk dokunulmazlığını 3-1 ile GÖNÜLLÜLER kazandı.

    Dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı erzağında sahibi oldu. Ünlüler ise erzağın 3'te 1'ine sahip olarak daha az erzakları olmuş oldu. 

    Bu akşam ekranlara gelecek yarışmanın ikinci dokunulmazlık oyununun sonu ise henüz belli olmadı. Yarışmanın kazananı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır. 
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı 2023 kim oldu?

    SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da oynanan dokunulmazlığın ardından kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu!

    Survivor 2023'ün ilk eleme adayı Seçkin Piriler oldu. 6 kişi Seçkin'in ismini yazdı. 

    1 kişi Kürşat, 2 kişi ise Berdan'ın adını yazdı. 
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı 2023 kim oldu?

    SURVİVOR'DA BARAKA ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Zorlu yarış Survivor'da başladı! İlk olarak 6 fenomenin, Acun Ilıcalı tarafından Ünlüler yada Gönüllüler, hangi takıma gideceği açıklandı. Böylece iki takımın son hali netleşti.

    Ünlüler ve Gönüllüler, kritik öneme sahip olan baraka ödülü için ilk kez karşı karşıya geldi. Oyunu kaybeden takım 5 gün boyunca zorlu şartlarda yaşamaya devam edecek. Kazanana barakanın yanı sıra Survivor kiti veriliyor. İlk olarak kadınlar parkura çıktı ve gönüllüler kazandı. Erkeklerin çıktığı ikinci turda da kazanan gönüllüler oldu. Böylece baraka ve Survivor kiti mavi takıma gitti.
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı 2023 kim oldu?

    Ödül ve dokunulmazlık oyunları puzzle ile başladı. 2023 Survivor'da ilk kez uygulanan akıl oyunları da yarışmanın birinci gününde parkurda göründü. Pazartesi günü gerçekleşecek dokunulmazlık oyunu ile toplam dört eleme adayı çıkarılacak. İki adayı da performans birincileri belirleyecek.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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