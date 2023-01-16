SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023 sezonunun ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet dün akşam yaşandı. Yarışmacılar zorlu şartlara rağmen son nefeslerine kadar mücadele ettiler.

15 ocak Survivor 2023 yarışmasının ilk dokunulmazlık oyununun sonuçları şu şekildeydi:

Kadınlar yarışını Gönüllüler kazandı. Erkekler yarışının sonucu yarışın seyrini belli edecek.

Kadınlar yarışını 6 - 5 skorla Gönüllüler aldı.

Erkek yarışmacıların oyunu sonucunda dokunulmazlığı kazananı belli olacak.

Erkeklerin yarıştığı oyunda 6-5 ünlü erkekler yendi. Böylelikle berabere kalmış oldular. Şimdi de beraberliği bozmak için iki takımın en iyi yarışan kadınlarla en iyi yarışan erkekleri bir tur daha yarıştı.

Bayrak yarışında da gönüllüler kazandı.

Survivor 2023'ün ilk dokunulmazlığını 3-1 ile GÖNÜLLÜLER kazandı.

Dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı erzağında sahibi oldu. Ünlüler ise erzağın 3'te 1'ine sahip olarak daha az erzakları olmuş oldu.

Bu akşam ekranlara gelecek yarışmanın ikinci dokunulmazlık oyununun sonu ise henüz belli olmadı. Yarışmanın kazananı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.