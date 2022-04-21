Survivor 2022 All Star'da rekabet tüm hızıyla devam ederken bu akşam acil durum konseyi yapılacak. Son olarak salı günü gerçekleştirilen eleme konseyinde Gönüllüler takımından Yağmur Banda veda etti. Bu akşam gerçekleştirilecek acil durum konseyinde Acun Ilılcalı yeni takımları açıklayacak. İşte Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni takımlar...