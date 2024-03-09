Suudi Arabistan'a Oliver Bearman damgası!
Formula 1'de Max Verstappen'in kazandığı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde gecenin pilotu ise Oliver Bearman oldu! Carlos Sainz JR'ın apandisit ameliyatı nedeniyle Ferrari koltuğuna oturan genç pilot 11. sırada başladığı yarışı 7. sırada tamamladı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı Suudi Arabistan Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazansa da gecenin pilotu Ferrari'nin yedek pilotu Oliver Bearman oldu!
Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde düzenlenen sezonun ikinci etabı, 50 tur üzerinden yapıldı.
Carlos Sainz'ın apandisit operasyonu nedeniyle 3. antrenman seansında Ferrari'nin direksiyonuna geçen Oliver Bearman, kusursuz seanslar geçirdi.
Deneyim eksikliğine rağmen hiç hata yapmayan Bearman, yarışı yedinci bitirerek kariyerinin ilk puanlarını aldı.
Uzun süre aynı aracı kullandığı Charles Leclerc ile aynı turları atan genç pilot kendini kanıtladı ve gelecek sezon adına sinyaller verdi.
Zorlu pistte sergilediği bu performans sonrası Bearman, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.