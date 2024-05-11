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        Haberler Spor Futbol Suudi Arabistan'da Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal şampiyon oldu - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan'da Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal şampiyon oldu

        Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, evinde Al Hazem'i 4-1 yendi ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 22:49 Güncelleme: 11.05.2024 - 22:49
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        Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal şampiyon!
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        Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        Ligin 31. haftasında konuk ettiği Al-Hazem takımını 4-1 yenen Al-Hilal, 19. şampiyonluğunu kazandı.

        Jorge Jesus'un takımı, ligde kalan 3 maç öncesi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği 2. sıradaki Al-Nassr'ın önünde 12 puanlık farkla ilk sırada yer alıyor.

        2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti.

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