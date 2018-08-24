Suwon Blue Wings - Gyeongnam FC maç önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Suwon Blue Wings, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Gyeongnam FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Suwon Blue Wings 36 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Gyeongnam FC 49 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Suwon Blue Wings, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Gyeongnam FC, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 246. İddaa'da Suwon Blue Wings kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Gyeongnam FC kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Suwon Blue Wings son hafta oynanan Chunnam Dragons maçında 6-4 yenildi.

Gyeongnam FC, Gangwon karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Suwon Blue Wings, 19 gol attı ve 15 gol yedi.

Gyeongnam FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Gyeongnam FC, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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