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        Haberler Spor Tenis Swiatek, Wimbledon'da yarı finale çıktı - Tenis Haberleri

        Swiatek, Wimbledon'da yarı finale çıktı

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 8 numarası Polonyalı sporcu Iga Swiatek, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:20 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:20
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        Swiatek, Wimbledon'da yarı finale çıktı!
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        Polonyalı raket Iga Swiatek, Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda adını yarı finale yazdırdı.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvadaki çeyrek final müsabakasında Swiatek ile 19 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova karşılaştı.

        Swiatek, 6-2 ve 7-5'lik setlerle Rus rakibini 2-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

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