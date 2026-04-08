TAG, Darüşşafaka Lassa basketbol takımına sponsor oldu

Martı’nın paylaşımlı yolculuk hizmeti TAG, Darüşşafaka Lassa Basketbol takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı. 2025-2026 sezonunun kalanını ve 2026-2027 sezonunun tamamını kapsayan iş birliğiyle TAG, Darüşşafaka Lassa Basketbol takımının sahadaki yolculuğuna eşlik edecek.

Bu iş birliğiyle TAG, basketbolun heyecan dolu atmosferinde taraftarlarla daha güçlü bir bağ kurmayı hedeflerken; aynı zamanda sporu, gençleri ve eğitimde fırsat eşitliği vizyonunu destekleyen projelere katkı sağlamayı sürdürecek.

“SPORA VE GENÇLİĞE DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “TAG olarak sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Gençlerin ve sporun yanında durmayı, bu desteği geleceğe taşımayı kararlılıkla sürdürüyoruz.1914 yılında kurulan Darüşşafaka Spor Kulübü, her çocuğa eşit imkânlar sunma anlayışıyla sporda da fırsat eşitliğini savunarak uzun yıllardır amatör sporculara gelişim imkânı tanımakta; özgüvenli, çağdaş ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmektedir. Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı’nın sahadaki her başarısının, geleceğe umutla bakan gençlerin hikâyesine katkı sağladığına inanıyoruz. Bu yolculukta onların yanında olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz.”