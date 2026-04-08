        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama TAG, Darüşşafaka Lassa basketbol takımına sponsor oldu - Teknoloji Haberleri

        TAG, Darüşşafaka Lassa basketbol takımına sponsor oldu

        TAG, Türk basketbolunun köklü çınarı Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımına sponsor olduğunu açıkladı

        Giriş: 08.04.2026 - 15:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TAG, Darüşşafaka Lassa basketbol takımına sponsor oldu

        Martı’nın paylaşımlı yolculuk hizmeti TAG, Darüşşafaka Lassa Basketbol takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı. 2025-2026 sezonunun kalanını ve 2026-2027 sezonunun tamamını kapsayan iş birliğiyle TAG, Darüşşafaka Lassa Basketbol takımının sahadaki yolculuğuna eşlik edecek.

        Bu iş birliğiyle TAG, basketbolun heyecan dolu atmosferinde taraftarlarla daha güçlü bir bağ kurmayı hedeflerken; aynı zamanda sporu, gençleri ve eğitimde fırsat eşitliği vizyonunu destekleyen projelere katkı sağlamayı sürdürecek.

        “SPORA VE GENÇLİĞE DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

        TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “TAG olarak sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Gençlerin ve sporun yanında durmayı, bu desteği geleceğe taşımayı kararlılıkla sürdürüyoruz.1914 yılında kurulan Darüşşafaka Spor Kulübü, her çocuğa eşit imkânlar sunma anlayışıyla sporda da fırsat eşitliğini savunarak uzun yıllardır amatör sporculara gelişim imkânı tanımakta; özgüvenli, çağdaş ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmektedir. Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı’nın sahadaki her başarısının, geleceğe umutla bakan gençlerin hikâyesine katkı sağladığına inanıyoruz. Bu yolculukta onların yanında olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz.”

        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecindeki usulsüzlüklere ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, İstanbul'da 19, Yalova'da 1 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"