TAI’nin uydu kontrollü, çift motorlu, üst segment yeni İHA’sı ilk uçuşunu Mart ayı içinde yapacak. Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli (YFYK) yeni İHA sisteminin motorları da yerli olacak. Keşif, gözetleme ve taarruz görevi yapacak, 750 kg’dan fazla faydalı yük taşıyabilecek, irtifa tavanı 25 bin feet olacak ve uydu kontrolüyle 24 saat havada kalacak.

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ’nin (TEI) milli imkânlarla tasarlayıp, geliştirdiği PD 170 motorlarla havalanacak çift motorlu ANKA, Türkiye’yi de yüksek teknoloji alanında üst seviyelere taşıyacak. Elektro-optik ve geniş alan gözetleme kameraları, sentetik açıklık radarı, iletişim istihbarat sensörleri gibi yükleri farklı kombinasyonlarda taşıyabilecek ve TÜRKSAT uydusu üzerinden kontrol ile uzun menzilli operasyonlarda kullanılabilecek.

Çift motorlu YFYK ANKA, hali hazırda dünyada üretilen orta irtifada uzun havada kalışlı (MALE) araçların tümünden daha yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Keşif, gözetleme, arama-kurtarma, sinyal istihbaratı ve taarruz görevlerinde kullanılacak. Yüksek irtifa operasyonlarında görev alacak çift motorlu ANKA, ülkemizin İHA geliştirme kabiliyeti açısından dikkat çekecek. Tamamıyla yerli olması sebebiyle de ihracatında sorun yaşanmayacak, daha fazla ülkeye satışı mümkün olacak.

Çeşitli segmentlerde, milli imkanlarla özgün olarak geliştirilen ANKA ve Baykar Makine’nin Bayraktar İHA’larıyla da Türkiye bu alanda dünyanın sayılı ülkelerinden birisi konumunu daha da güçlendirmiş olacak.