Take Off Samarkand 2026, 3-4 Haziran’da Semerkant’ta gerçekleşecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Youth Affairs Agency of the Republic of Uzbekistan (Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı) katkılarıyla hayata geçirilen Take Off Samarkand, her yıl girişimcileri, yatırımcıları ve karar vericileri aynı platformda buluşturuyor.

TASARLANMIŞ ERİŞİM PLATFORMU

2018 yılından bu yana düzenlenen Take Off’un odağı, yalnızca büyümek değil, etkileşimin niteliğini derinleştirmek oldu. Bu yaklaşım, platformu klasik etkinliklerden ayırarak rastlantısal bağlantılar yerine önceden kurgulanmış, yüksek potansiyele odaklanan etkileşimler üzerinden gerçek iş birliklerinin oluşmasını mümkün kılıyor. Girişimlerin doğru yatırımcılarla, kurumların doğru çözümlerle ve ekosistemlerin birbirleriyle doğrudan temas kurabildiği bu yapı, Take Off’u bir etkinlikten çok tasarlanmış bir erişim platformuna dönüştürüyor.

YENİ DURAK: SEMERKANT

38 milyonu aşan nüfusu ve Orta Asya genelinde 80 milyonu aşan bir pazara erişimiyle Özbekistan, yalnızca coğrafi bir değişim değil, stratejik bir yönelimi de temsil ediyor. Son yıllarda 550 milyon doların üzerinde yatırım aktivitesine ulaşan bölge, henüz doygunluğa ulaşmamış yapısıyla girişimler ve yatırımcılar açısından gelişim alanı sunuyor. Genç nüfusun yüksek oranı ve dijitalleşme sürecindeki ivme de bölgenin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

TİCARET YOLLARINDAN, BUGÜNÜN İNOVASYON AĞLARINA

2018’den bu yana Take Off, girişimciler, yatırımcılar ve kurumlar arasında uluslararası ölçekte etkileşim kuran bir platform olarak konumlanıyor. İstanbul’da başlayan ve büyüyen bu yapı, ilk uluslararası açılımını Bakü ile gerçekleştirerek farklı ekosistemler arasında doğrudan bağlar kurmaya başladı. 2026 itibarıyla Semerkant’a uzanan bu hat, gelişmekte olan pazarlar ile küresel sermaye ve karar vericiler arasında daha güçlü ve sürekli bir etkileşim zemini oluşturuyor. Genişleme, yalnızca yeni bir lokasyon eklenmesini değil; farklı pazarlara erken aşamada erişimi, ekosistemler arası etkileşimin artmasını ve iş birliklerinin hızlı gelişmesini mümkün kılıyor.

Geçmişte ticaret yollarının kesişim noktası olan Semerkant, yüzyıllar boyunca malın, bilginin ve kültürün dolaşımını mümkün kılan bir merkez olarak öne çıktı. Bugün ise benzer bir dönüşüm, teknoloji ve sermaye üzerinden yeniden şekilleniyor. Fiziksel ticaretin yerini dijital akışlar, kervan yollarının yerini ise yatırım ve inovasyon ağları alıyor. Take Off ile birlikte Semerkant, bu yeni dönemde yalnızca tarihsel bir referans noktası değil, aynı zamanda gelişmekte olan pazarlar ile küresel ekosistem arasında kurulan yeni bir bağlantı hattının merkezi olarak konumlanıyor.

VİZYONUN İLK ADIMI İSTANBUL’DA ATILDI

Take Off Girişim Zirvesi’nin 2026 yılında Semerkant’ta gerçekleştirilecek yeni edisyonuna yönelik vizyon, stratejik yaklaşım ve uluslararası konumlandırmanın paylaşılması amacıyla bir tanıtım toplantısı düzenlendi. 13 Nisan’da İstanbul Topkapı Sarayı ve Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirilen program kapsamında; kamu, diplomasi, medya ve teknoloji ekosisteminden önemli isimler bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmaları; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, T.C. Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Hami Aksoy, Özbekistan Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır tarafından gerçekleştirildi. Take Off Semerkant’ın vizyonu ve stratejik çerçevesine ilişkin sunum ise Take Off Girişim Zirvesi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantıda, Take Off’un Semerkant edisyonuna ilişkin stratejik yaklaşım, bölgesel iş birliği alanları ve ekosistemler arası etkileşim fırsatları ele alındı. Program kapsamında ayrıca Topkapı Sarayı özel gezisi ve networking oturumu da yer aldı.

GERÇEK ETKİLEŞİM, ÖLÇÜLEBİLİR SONUÇLAR

Zirve kapsamında yatırımcı-girişimci görüşmeleri, sahne oturumları ve ekosistem aktörleri arasında doğrudan bağlantı kurabilmesini sağlayacak iş birliği alanlarının yer alması planlanıyor. Uluslararası özel sektör temsilcileri, yatırım fonları ve ekosistem oyuncusu kurumların da katılımıyla, farklı paydaşlar arasında doğrudan etkileşim hedefleniyor.

Kürasyonlu yatırımcı-girişimci görüşmeleri, stratejik iş birliği alanları ve odaklı networking formatları sayesinde katılımcılar bağlantı kurmakla kalmayıp bu bağlantıları somut çıktılara dönüştürme imkanı buluyor. İçgörü odaklı sahne içerikleri ve seçilmiş katılımcı yapısı,Take Off’un sunduğu deneyimi daha derin ve etkili hale getiriyor.

Take Off Samarkand için startup başvuruları da açılmış durumda. Dünyanın farklı bölgelerinden girişimler, yatırımcılarla doğrudan temas kurabilecekleri ve uluslararası görünürlük kazanabilecekleri platformda yer almak için başvurularını 30 Nisan 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.