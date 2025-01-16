Taksi şoförü, paralimpik bisiklet sporcularına saldırdı

Antalya'daki olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi Mola kavşağında bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre turnuva için Alanya'ya gelen Kazakistan uyruklu Paralimpik takımı antrenörü Sultanmurat Miraliev (34),ve beraberinde bulunan sporcular Polina Bratchikova ve Zhuldyz Kainarova antreman için sürüş gerçekleştirirken 2 kişilik bisiklette arka koltukta oturan görme engelli sporcunun yol kenarında bulunan ATV motora ayağını çarpması sonucu sporcular dengelerini kaybederek yere düştüler.

O sırada seyir halinde bulunan 07 H 0737 plakalı taksi şoförü bisikletin devrilmesi esnasında otomobilin çizildiğini çizildiği iddia edip aracından inerek bisikletli sporcular ile tartışmaya girdi. Tartışmalar esnasında taksi şoförü, sporcularla birlikte olan Kazakistan uyruklu antrenör Sultanmurat Miraliev'in (34) koluna vurup telefonunu yere düşürdü. Tartışmalar sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sporcuların antremana yeni başlamalarından dolayı şikayeti olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı.

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İhbar üzerine harekete geçen Alanya Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri sporcuların konakladığı otele gitti. Yaşanan süreci yakından takip eden zabıta ekipleri taksi şoförü için cezai işlem uygulayarak gerekli süreci başlattı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise olayı yurt dışı için gittiği programda öğrendi. Özçelik yaptığı açıklamada, Turizm imajına zarar verecek hiçbir oluşuma müsaade etmeyeceklerini, buna kalkışan kim olursa olsun kanunlar çerçevesinde gerekli cezalar uygulanacağını söyledi.

Olayın şokunu üzerinden atmaya çalışan Sultanmurat Miraliev otelden çıkıp antremana giderken Mola kavşağında bisikletin yolun sağında bulunan ATV motora çarptıktan sonra devrildiğini ve sporcular yere düştüğünü söyledi. Sol tarafta bulunan ticari taksi şoförünün düşme esnasında aracına zarar verildiği gerekçesiyle kendilerinden 3 bin lira istediğini söyleyen Miraliev " Çok şiddetli şekilde bağırmaya başladı. Telefonumu düşürüp bana vurdu. Ben yıllaraca Alanya'ya kampa geliyorum, sürücüler bize Avrupa'dan ve benim ülkem olan Kazakistan"dan daha saygılılar. Ama bugün böyle bir kötü olaya denk geldik. Çok üzücü bir olay ama bu bizim Alanyamıza ve Türkiye'ye bakış açımızı değiştirmeyecek'' dedi.

Sporcuların konakladığı otele gelerek yaşanan olay hakkında bilgi alan Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Doğru ise "Alanya'da yaşanan üzücü bir olay bir taksi esnaf arkadaşımızın antreman için Kazakistandan gelen bir arkadaşımızı darp etmesi ve bunun üzerine Kemal Bey bizlere ulaşıp Alanya Belediyesi olarak neler yapabileceğimizi söyledi. Bizde zabıta ekiplerimiz ile beraber gerekli işlemlerin yapılmasını istedik. Şu anda tutanak tutuldu. Ekibi olarak biz konunun takipçisiyiz. Alanya'nın imajına zarar verilebilecek herhangi bir şeye müsaade etmeyeceğiz'' dedi. REKLAM 16 BİN TL CEZA UYGULANDI Taksi sürücüsüne Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından SRC belgesi bulunmadığı için13 bin 579 TL, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından da Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 28-ıı bendi (ticari taksicilik mesleğine yakışmayan tutum ve davranışlar) hükmü gereği 2953 TL idari para cezası olmak üzere 16 bin 532 TL idari para cezası uygulandı. ALANYA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA Konu ile alakalı Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise misafirperverliği ve hoşgörüsüyle tanınan Alanya'da bir taksi şoförünün bisiklet sporu yapmak üzere kente gelen yabancı bir misafirlere yönelik kabul edilemez bir tutum sergilemesinin herkesi derinden üzdüğü bildirildi. Açıklamada "Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Servet Ünlü ve Belediye Meclis Üyemiz Ayhan Doğru, bu üzücü olayın mağduru olan misafirimizi kaldığı otelde ziyaret ederek üzüntülerini iletmiş, olayın Alanya'mızın kültürüne ve değerlerine asla yakışmadığını vurgulamıştır. Belediyemiz, bu tür durumların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm adımları atacak, yasal çerçevede uygulanabilecek en sert yaptırımların hayata geçirilmesi konusunda kararlılıkla hareket edecektir. Bu sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. Barışın, dostluğun ve hoşgörünün kenti olan Alanya'mızda, bu değerleri korumak ve tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak en büyük önceliğimizdir'' ifadelerine yer verildi. REKLAM BİSİKLET TURİZM DERNEĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ Bisiklet Turizmi Derneği ve Bisiklet Federasyonu İl temsilciliği trafından yapılan açıklamada, "Önceki gün Alanya ilçemizde yaşanılan, görüntüleri izleyen tüm vatandaşlarımız gibi bizleri de derinden etkileyen, bir taksi şöförü tarafından biri görme engelli sporcu iki bisikletliye yaşattığı korku ve darp olayını kınıyoruz. Sebep her ne olursa olsun, mağdur bisiklet sporcusunun şöför tarafından (eline vurarak telefonu düşürüyor) darp edilmesi, mesleğine yakışmayan tavırlar sergileyerek bisikletliye karşı korku yaratması, meslek erbapları tarafından da, biz bisiklet kullanıcıları tarafından KABUL EDİLEMEZ durumdur. Sonrasında Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tespit ve uygulanan maddi ceza, bu ve benzeri olaylar için caydırıcı olmayacaktır.