Taksi şoförünü taşla ağır yaralamıştı! İşte istenen ceza!

DHA'da yer alan habere göre istediği yere gelince Şahin, yanında getirdiği taşla Dertli'nin başına vurdu. Kendini korumaya çalışan Mesut Dertli'ye defalarca vuran Şahin, kaçtı. Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan, sağ elinde kırıklar, başında da ciddi derecede yaralar olduğu belirlenen Dertli, ameliyat edildi. Hüseyin Şahin ise polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Duruşmada şikayetçi ile taraf avukatları hazır bulundu. Hakim karşısında savunma yapan Şahin, pişman olduğunu söyledi.

18 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Savcı, sanık Şahin'in 'gece vakti silahla yağma' ve 'nitelikli yaralama' suçundan toplam 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti ve duruşma ertelendi.