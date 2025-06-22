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        Taksim ve 3 metro istasyonu kapatıldı

        İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:27
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        Taksim ve 3 metro istasyonu kapatıldı
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        Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

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