Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve yönetim kurullarının gündeminin ilk sıralarında yer alan yapay zeka teknolojisi, istihdam politikalarını yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka uygulamalarını tüm operasyonel süreçlere entegre etmek isteyen şirketler, yeni mesleklere kapılarını aralıyor.
Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG, yapay zeka teknolojisini iş süreçlerine entegre etmek isteyen şirketlerde 5 yeni mesleğin öne çıkacağını açıkladı. KPMG Türkiye Danışmanlık Şirket Ortağı Tanıl Durkaya, gelişen teknolojinin iş dünyasına yeni meslekler kazandırdığını söyledi.
Bu mesleklerin, teknoloji uygulamalarından doğan ihtiyaca göre belirlendiğini vurgulayan Durkaya, bilişim teknolojisi alanında faaliyet gösteren Hesaplama Teknoloji Endüstrisi Birliği’nin (CompTIA) verilerine dikkat çekti.
Durkaya, “CompTIA’yagöre, Ocak-Eylül 2018 tarihleri arasında doğuş sürecindeki teknolojik mesleklere talep yüzde 63 oranında arttı. Yapay zeka uzmanları talep gören meslekler arasında ilk sıralarda yer alıyor” dedi.
İŞTE O MESLEKLER
Verilen bilgiye göre yapay zeka projelerinde görevlendirilen ekipler içinde yer alan sözkonusu beş meslek şunlar:
Yapay Zeka Mimarı: Bu uzmanlar, şirketlerin tüm iş süreçlerini inceledikten sonra yapay zekanın nasıl konumlandırılacağına ve hangi görevleri üstleneceğine karar veriyor. Yapay zeka mimarları ayrıca yapay zeka kullanımının performansa etkilerinin değerlendirmesinden ve sıradan işlerden kurtulan insan kaynağının asıl işlere odaklanmasının optimize edilmesinden de sorumlu.
Yapay Zeka Ürün Yöneticisi: Yapay zekan mimarlarıyla yakın çalışan bu yöneticiler, farklı takımlar arasında irtibat kurup, yapay zeka teknolojisine geçişin sorunsuz yaşanmasını sağlıyorlar. İnsan kaynaklarıyla da dirsek temasında olan yapay zeka ürün yöneticileri, insanlar ve makinelerden en iyi performansı alabilmek için gerekli olan organizasyonel değişikliklerin belirlenmesi görevini üstleniyor.
Veri Bilimci: Her geçen gün artan veri yığınları arasından gerekli olanları ayıklayarak bunlardan anlamlı içgörüler çıkarmak için veri bilimcilere her zaman ihtiyaç olacak.
Yazılım Mühendisi: Bu yazılım mühendisleri mevcutlardan farklı eğitiliyor. Çünkü yapay zeka teknolojisinin deneme safhasından tüm süreçlere geçirilmesi firmaların karşılaştığı en önemli sorun. Bu noktada veri bilimcilerden gelen bilgileri işleyerek yapay zekanın kullanıma alınacak seviyeye getirecek kişiler yazılım mühendisleri.
Yapay Zeka Ahlak Bilimcisi: Yapay zekanın yaratacağı sosyal ve ahlaki etkilerle, firma standartlarını ve mesleki ahlak kurallarını uyumlu hale getirme görevini yapay zeka ahlak bilimciler üstlenecek.
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