DHA

Süper Lig'de oynanan 7 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, kalesinde de 14 gol görerek ligin en çok gol yiyen takımı konumunda. Yönetimin büyük bir çoğunluğu başta olmak üzere taraftarın da ayrılmasını istediği Newton'ın görevi sonrası bugün sabah antrenmanı ertelenirken 15.30'a alınan antrenman scout ekibi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

SAKATLIKLAR, OTURMAMIŞ TAKTİK VE OYUNA MÜDAHALE SONU OLDU

İngiliz teknik adamla lige başlayan Trabzonspor, ligin 7'nci haftasına bitmesine rağmen hala oyunun oturmamış olması ve teknik adamın oyun içindeki hamlelerini yeterli görmeyen yönetim, Newton ile yollarını ayırdı. Özellikle son dönemde genç oyunculara verilen şanslar Türk futboluna önemli isimlerin katılmasına katkı sağladı. Trabzonspor'da U19 Milli Takımda yer alan Hakan Yeşil, Salih Kavrazlı, Kerem Baykuş ve Taha Tunç gibi isimlerin de orta saha rotasyonunda kullanmaması ayrılık nedenlerini oluşturdu.

EN GÜÇLÜ ADAY TAMER TUNA

Newton'ın görevden alınmasından sonra bordo-mavili takımda birçok teknik adam gündeme gelirken en güçlü adayın ise Tamer Tuna'nın olduğu öğrenildi. Teknik direktör Tamer Tuna, 1999-2001 yılları arasında Trabzonspor forması giyerken başkan Ahmet Ağaoğlu'da o dönemde yönetimde yer alan isimdi. Tamer Tuna, bordo-mavili formayı giydiği dönemde kulüpte başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ağaoğlu'nun büyük beğenisini topladı. Newton'ın ayrılmasından sonra ise Tamer Tuna, teknik direktörlük için Ahmet Ağaoğlu'nun ilk hedefi durumunda.

ABDULLAH AVCI'DAN ANTALYASPOR'A 4 YILLIK İMZA

İsmi Trabzonspor ile anılan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ise Antalyaspor'un yeni hocası oluyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Antalyaspor'dan ayrılması sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği öğrenildi En geç pazartesi günü Antalya'ya gidecek olan Avcı, kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.