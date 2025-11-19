Tami 1 yılda 300 bin kullanıcıya ulaştı

Garanti BBVA iştiraki olarak e-para ve ödeme hizmetleri sunmak üzere kurulan TAMİ kuruluşunun birinci yılında 300 binden fazla kullanıcıya ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Tami kuruluşunun ardından geçen bir yılda, POS tarafında, 2 bin 700’ün üzerinde sanal POS ile aylık 1 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştı. Üye iş yerlerinin, ortalama yüzde 45 aktivasyon oranıyla POS’larını aktif şekilde kullandıkları belirtildi.

Kart tarafında ise Tami’nin kullanıcı sayısının 140 bine ulaştığı, aylık kart cirosunun da 20 milyon TL’yi aştığı bilgisi paylaşıldı.

Kullanıcılar bugüne kadar 223 farklı kampanyadan yararlandı ve toplamda 15,6 milyon TL nakit iade kazandı.

Tami Genel Müdürü Melda Çetin, Tami’nin ilk yılıyla ilgili değerlendirmesinde, "Tami Garanti BBVA’nın güçlü teknolojik altyapısını arkasına alarak, bir yıl gibi kısa bir sürede bireysel ve kurumsal kullanıcılar için güvenli, erişilebilir ve akışkan ödeme çözümleri sunan bir finansal teknoloji markasına dönüştü. Radikal müşteri perspektifimiz doğrultusunda, müşterilerimizin neye ihtiyaç duyduğunu hissederek ürün ve hizmetlerimizi bu anlayışla tasarlıyoruz. Finansal yolculuklarının her adımında empatiyle yanlarında olmayı, hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunmayı önceliklendiriyoruz" dedi.