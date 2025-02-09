Tan Sağtürk eski eşi Elana Kuznetsova ile bir arada

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Elana Kuznetsova'nın kızı Ada, 15'inci yaşına girdi.

Tan Sağtürk, eski eşi Elana Kuznetsova ve kızı Ada ile Teo

Ocak ayında yollarını ayıran Tan Sağtürk ile Elena Kuznetsova, kızlarının yaş günü kutlamasında bir araya geldi. Tan Sağtürk, eski eşi Kuznetsova, oğlu Teo ve kızı Ada ile aile arasında bir mekânda sade bir kutlama yaptı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM GÜZEL KIZIM"

Tan Sağtürk, hep birlikte çektirdiği fotoğrafı; "Kızımın, Ada'cığımın doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum güzel kızım" notuyla yayımladı.