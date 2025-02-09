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        Haberler Magazin Tan Sağtürk eski eşi Elana Kuznetsova ile bir arada - Magazin haberleri

        Tan Sağtürk eski eşi Elana Kuznetsova ile bir arada

        Geçtiğimiz ay boşanan Tan Sağtürk ile Elana Kuznetsova, kızları Ada'nın 15'inci yaş gününde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 13:39 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:39
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        Eski eşler bir arada
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        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Elana Kuznetsova'nın kızı Ada, 15'inci yaşına girdi.

        Tan Sağtürk, eski eşi Elana Kuznetsova ve kızı Ada ile Teo
        Tan Sağtürk, eski eşi Elana Kuznetsova ve kızı Ada ile Teo

        Ocak ayında yollarını ayıran Tan Sağtürk ile Elena Kuznetsova, kızlarının yaş günü kutlamasında bir araya geldi. Tan Sağtürk, eski eşi Kuznetsova, oğlu Teo ve kızı Ada ile aile arasında bir mekânda sade bir kutlama yaptı.

        "SENİ ÇOK SEVİYORUM GÜZEL KIZIM"

        Tan Sağtürk, hep birlikte çektirdiği fotoğrafı; "Kızımın, Ada'cığımın doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum güzel kızım" notuyla yayımladı.

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        #Tan Sağtürk
        #Elana Kuznetsova
        #Ada Sağtürk
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