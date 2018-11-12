Tesislerinde, bu alanda daha yüksek kapasite için 1,9 milyon avro yatırımla seri üretime geçen birlik, küçük ambalajlı zeytin için Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yanı sıra otel ve restoranlar, okul kantinleri, üniversite yurtları ve kahvaltı salonlarından yoğun talep alıyor.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil ve siyah 3 zeytinden oluşan 11 gramlık ve 7 zeytin bulunan 20 gramlık ambalajlardaki ürünleri ilk olarak "Fırat Kalkanı Harekatı" kapsamında askerlerin kumanyası için ürettiklerini hatırlattı.
Asa, zamanla yüksek satış miktarlarına ulaştıklarını, bu nedenle projeyi geliştirmek ve daha yüksek kapasiteleri yakalamak için 1,9 milyon avro civarında yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla seri üretim yapmaktayız. Aynı zamanda daha önce manuel yöntemle dolum yapılırken ve gramajıyla ilgili sıkıntı yaşanırken, şu an itibarıyla elektronik tartım yapan ve aynı zamanda çok seri üretim yapan bir tesis kuruldu. TSK'nın yanı sıra bütün otel ve restoranlar, okul kantinleri, üniversite yurtları ve kahvaltı salonlarından şu anda müthiş bir talep var. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz."
"MARMARABİRLİK'E BİR YILDA 55 MİLYON LİRALIK KATKI"
Marmarabirlik'in 1954 yılında kurulmasına rağmen TSK'ya uzun yıllar bir kilogram ürün bile veremediğini dile getiren Asa, yakın dönemde kooperatiflerden orduya ürün temini konusunda talep geldiğini anlattı.
Asa, bu konudaki çalışmalara aslında birlik olarak 2014'te başladıklarını hatırlatarak, "1 Ocak 2018'de bu kapsamda bir protokol imzaladık. İmzaladığımız protokol çerçevesinde, 2018 yılında ordumuza, yani Milli Savunma Bakanlığına toplamda bin 400 ton zeytinyağı ve aynı zamanda da bin 500 ton siyah ve yeşil zeytin temin ettik. Üretici kuruluş olan Marmarabirlik'e bir yılda 55 milyon liralık katkı sağlayacak. Dolayısıyla askerimiz de kaliteli zeytin yemiş olacak." dedi.
Hidamet Asa, bu projenin ileride daha da genişleyeceğini ve Marmarabirlik üreticilerine çok büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
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