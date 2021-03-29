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'Tapuda sahteciliğin önüne Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'yle geçilecek'

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda sahteciliğin önüne daha hızlı geçebilmek için Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) pilot uygulamasına başladıklarını bildirdi. Adlı, "İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde pilot uygulama başlattık. Ankara'da Yenimahalle Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüz ile Çankaya Kadastro Müdürlüğümüzde şu anda pilot uygulama devam ediyor. Müdürlüğümüze gelen vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki Kimlik Doğrulama Sistemine takıyor, parmak izini de alıyoruz ve otomatik olarak nüfustaki veri tabanına giriliyor, vatandaşın bilgileri sistemdeki verilerle karşılaştırılıyor. Doğrulanmış bilgilerin bize gelmesiyle tapuda sahteciliklerin önüne artık daha hızlı geçebileceğiz" dedi

Son dakika haberi... Tapuda yeni dönem başladı - haberler
Tapuda yeni dönem başladı
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AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, yaptığı açıklamada, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Türkiye'de yeni kullanılmaya başlanan bir sistem olduğunu söyledi.

Kimlik doğrulamanın tapuda sahteciliğin önüne geçmek için çok önemli olduğunu ve bu konuda Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nden önce de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile çalıştıklarını belirten Adlı, vatandaşların T.C. Kimlik Numarasını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sistemine girip kimlik bilgilerini alarak doğrulama yaptıklarını anlattı.

Vekaletlerin doğrulanması işlemi Türkiye Noterler Birliği üzerinden gerçekleştirdiklerini dile getiren Adlı, Ticaret Bakanlığı üzerinden de ilgili kişinin şirket temsilcisi olup olmadığını doğruladıklarını aktardı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu tip birçok uygulaması olduğunu ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Adlı, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde pilot uygulama başlattık. Ankara'da Yenimahalle Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüz ile Çankaya Kadastro Müdürlüğümüzde şu anda pilot uygulama devam ediyor. Yeni kimlik kartlarımızda biyometrik vesikalık fotoğraf, parmak izimiz ve özel bir takım kişisel bilgiler var. Müdürlüğümüze gelen vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki Kimlik Doğrulama Sistemine takıyor, parmak izini de alıyoruz ve otomatik olarak nüfustaki veri tabanına giriliyor. İşlem yapmak isteyen vatandaşın bilgileri sistemdeki verilerle karşılaştırılıyor. İşlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı sistemden teyit ediliyor. Doğrulanmış bilgilerin bize gelmesiyle tapuda sahteciliklerin önüne artık daha hızlı geçebileceğiz."

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