Tarih öncesinden gelen çözülmemiş gizem: Tully canavarının sır perdesi bir kez daha aralanıyor!
Tarih öncesi dönemlerin en gizemli yaratıklarından biri olan Tully canavarı, bilim dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni yapılan araştırmalar, bu tuhaf ve benzersiz yaratığın sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştı. İşte detaylar!
Tully canavarı, tarih öncesi dünyadan gelen en büyük bilmecelerden biri olarak biliniyor. Bilim insanları, bu garip ve esrarengiz yaratığın sırlarını çözmek için yıllardır çalışmalarını sürdürüyor. Son araştırmalar, Tully canavarının biyolojik ve anatomik özelliklerine dair çarpıcı bulgular ortaya koydu. Bu yeni keşifler, bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, Tully canavarının gizemi bir kez daha aralanıyor. İşte merak edilenler...
1958'DEN BU YANA İLK KEŞİF!
Tully canavarları 300 milyon yıl önce Dünya okyanuslarına dadanmış ve arkalarında öyle tuhaf fosiller bırakmışlardı ki, araştırmacılar bu garip yaratıkların omurgaları olup olmadığı konusunda bile anlaşamamışlardı. Şimdi, bu garip yaratığın 1958'deki keşfinden 60 yıldan fazla bir süre sonra, 3D lazerler kullanılarak yapılan yeni bir araştırma, Tully canavarının muhtemelen bir omurgasız olduğunu ortaya koyuyor, ancak herkes ikna olmuş değil.
Sadece Illinois'deki Mazon Creek fosil yataklarında bulunan bu uzaylı görünümlü evrimsel tuhaflığın yumuşak bir gövdesi, saplar üzerinde gözleri ve yüzünden çıkan pençe benzeri bir uzantısı vardı. Ancak anatomisinin diğer yönleri yoruma açık. Palaeontology dergisinde 16 Nisan'da yayınlanan son araştırma, yaratığı sınıflandırmaya çalışan bir dizi çalışmadan biri.
3D LAZER TARAYICI KULLANILDI
En son Tully canavarı (Tullimonstrum gregarium) çalışmaları, bu canlının ya kordalılar grubundaki modern siklostomların (lampreys ve hagfish dahil) omurgalı bir akrabası ya da bilinmeyen bir omurgasız olduğunu savunuyor. Şimdi, Japonya'daki araştırmacılar 3D lazer tarayıcının yardımıyla olayı çözdüklerini düşünüyorlar.
Tokyo Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ve Tokyo'daki Ulusal Doğa ve Bilim Müzesi'nde araştırmacı olan ilk yazar Tomoyuki Mikami yaptığı açıklamada, "Bunun bir omurgasız mı yoksa omurgalı mı olduğuna dair gizemin çözüldüğüne inanıyoruz" dedi. "Birden fazla kanıta dayanarak, Tully canavarının omurgalı hipotezi savunulamaz."
150'DEN FAZLA FOSİL TARANDI!
Araştırmacılar, hayvanın anatomik yapılarının renk kodlu 3D haritalarını oluşturmak için 150'den fazla Tully canavarı fosilini taradı. Ayrıca yaratığın dişlerini incelemek için iyi korunmuş bir hortumun (pençe benzeri uzantı) röntgenini çektiler.
Sonuçlar, daha önce Tully canavarlarının taksonomik olarak siklostomlara yakın olduğunu iddia etmek için kullanılan dişleri ve solungaç keseleri gibi özelliklerin yanlış yorumlandığını gösterdi. Yeni çalışmada analiz edilen dişler, tabanları daha ince olan siklostom dişlerinin aksine şişkin tabanlara sahipti. Yazarlar, solungaç gibi görünen şeyin aslında sadece vücuttaki segmentasyon olduğunu söyledi.
Ekip, en ikna edici olanın, yaratığın kafasında bulunan segmentasyon olduğunu iddia ediyor. Mikami, "Bu özellik hiçbir omurgalı soyunda bilinmiyor, bu da omurgasız bir akrabalık olduğunu gösteriyor" dedi.
Tully canavarının nereye ait olduğuna karar vermek önemli çünkü tür o kadar sıra dışı ki, hangi gruba dahil olursa olsun çeşitliliğini artıracak ve o grup hakkındaki düşüncelerimizi değiştirecek.
Kaynak: Live Science