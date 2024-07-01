Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tarih öncesinden gelen çözülmemiş gizem: Tully canavarının sır perdesi bir kez daha aralanıyor! Bilim dünyasından şaşırtan bulgular!

        Tarih öncesinden gelen çözülmemiş gizem: Tully canavarının sır perdesi bir kez daha aralanıyor!

        Tarih öncesi dönemlerin en gizemli yaratıklarından biri olan Tully canavarı, bilim dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni yapılan araştırmalar, bu tuhaf ve benzersiz yaratığın sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştı. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 02.07.2024 - 01:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tully canavarı, tarih öncesi dünyadan gelen en büyük bilmecelerden biri olarak biliniyor. Bilim insanları, bu garip ve esrarengiz yaratığın sırlarını çözmek için yıllardır çalışmalarını sürdürüyor. Son araştırmalar, Tully canavarının biyolojik ve anatomik özelliklerine dair çarpıcı bulgular ortaya koydu. Bu yeni keşifler, bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, Tully canavarının gizemi bir kez daha aralanıyor. İşte merak edilenler...

        2

        1958'DEN BU YANA İLK KEŞİF!

        Tully canavarları 300 milyon yıl önce Dünya okyanuslarına dadanmış ve arkalarında öyle tuhaf fosiller bırakmışlardı ki, araştırmacılar bu garip yaratıkların omurgaları olup olmadığı konusunda bile anlaşamamışlardı. Şimdi, bu garip yaratığın 1958'deki keşfinden 60 yıldan fazla bir süre sonra, 3D lazerler kullanılarak yapılan yeni bir araştırma, Tully canavarının muhtemelen bir omurgasız olduğunu ortaya koyuyor, ancak herkes ikna olmuş değil.

        3

        Sadece Illinois'deki Mazon Creek fosil yataklarında bulunan bu uzaylı görünümlü evrimsel tuhaflığın yumuşak bir gövdesi, saplar üzerinde gözleri ve yüzünden çıkan pençe benzeri bir uzantısı vardı. Ancak anatomisinin diğer yönleri yoruma açık. Palaeontology dergisinde 16 Nisan'da yayınlanan son araştırma, yaratığı sınıflandırmaya çalışan bir dizi çalışmadan biri.

        4

        3D LAZER TARAYICI KULLANILDI

        En son Tully canavarı (Tullimonstrum gregarium) çalışmaları, bu canlının ya kordalılar grubundaki modern siklostomların (lampreys ve hagfish dahil) omurgalı bir akrabası ya da bilinmeyen bir omurgasız olduğunu savunuyor. Şimdi, Japonya'daki araştırmacılar 3D lazer tarayıcının yardımıyla olayı çözdüklerini düşünüyorlar.

        5

        Tokyo Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ve Tokyo'daki Ulusal Doğa ve Bilim Müzesi'nde araştırmacı olan ilk yazar Tomoyuki Mikami yaptığı açıklamada, "Bunun bir omurgasız mı yoksa omurgalı mı olduğuna dair gizemin çözüldüğüne inanıyoruz" dedi. "Birden fazla kanıta dayanarak, Tully canavarının omurgalı hipotezi savunulamaz."

        6

        150'DEN FAZLA FOSİL TARANDI!

        Araştırmacılar, hayvanın anatomik yapılarının renk kodlu 3D haritalarını oluşturmak için 150'den fazla Tully canavarı fosilini taradı. Ayrıca yaratığın dişlerini incelemek için iyi korunmuş bir hortumun (pençe benzeri uzantı) röntgenini çektiler.

        7

        Sonuçlar, daha önce Tully canavarlarının taksonomik olarak siklostomlara yakın olduğunu iddia etmek için kullanılan dişleri ve solungaç keseleri gibi özelliklerin yanlış yorumlandığını gösterdi. Yeni çalışmada analiz edilen dişler, tabanları daha ince olan siklostom dişlerinin aksine şişkin tabanlara sahipti. Yazarlar, solungaç gibi görünen şeyin aslında sadece vücuttaki segmentasyon olduğunu söyledi.

        8

        Ekip, en ikna edici olanın, yaratığın kafasında bulunan segmentasyon olduğunu iddia ediyor. Mikami, "Bu özellik hiçbir omurgalı soyunda bilinmiyor, bu da omurgasız bir akrabalık olduğunu gösteriyor" dedi.

        Tully canavarının nereye ait olduğuna karar vermek önemli çünkü tür o kadar sıra dışı ki, hangi gruba dahil olursa olsun çeşitliliğini artıracak ve o grup hakkındaki düşüncelerimizi değiştirecek.

        Kaynak: Live Science

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Fırsatçı emlakçıya ev sahibinden tokat gibi cevap: Yazışmaları ifşa ederek şikayetçi oldu
        Fırsatçı emlakçıya ev sahibinden tokat gibi cevap: Yazışmaları ifşa ederek şikayetçi oldu
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Hindistan'da izdiham faciası: 107 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 107 ölü
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti