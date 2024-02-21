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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tarihe geçti: Beşiktaş, Santos'la evinde gol yemiyor! - Beşiktaş Haberleri

        Tarihe geçti: Beşiktaş, Santos'la evinde gol yemiyor!

        Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde evinde oynadığı 5 resmi maçta da kalesini golle kapatarak, savunmada başarılı performans sergiledi. Portekizli teknik adam bunu başaran ilk isim oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 14:34 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:34
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        Beşiktaş, Santos'la evinde gol yemiyor
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        Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde evindeki 5 resmi maçta da gol yemedi. Siyah-Beyazlılar ligde Karagümrük,Trabzonspor ve Konyaspor'u mağlup ederken Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 yendi.

        Evindeki ilk 5 maçında gol yemeyen Fernando Santos Beşiktaş'da bunu başaran ilk hoca oldu.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, toplamda ise 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

        SANTOS YÖNETİMİNDE İÇ SAHA SONUÇLARI

        Beşiktaş 3-0 Karagümrük

        Beşiktaş 4-0 Eyüpspor

        Beşiktaş 0-0 Adana Demir

        Beşiktaş 2-0 Trabzonspor

        Beşiktaş 2-0 Konyaspor

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