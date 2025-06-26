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        Haberler Spor Basketbol Tarık Biberovic: Kupalar Fenerbahçe'ye yakışır! - Basketbol Haberleri

        Tarık Biberovic: Kupalar Fenerbahçe'ye yakışır!

        Fenerbahçe Beko'da forma giyen Tarık Biberovic, ligde şampiyonluğa ulaştıkları Beşiktaş Fibabanka maçının ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 00:31 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:31
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        "Kupalar Fenerbahçe'ye yakışır!"
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

        Sarı-Lacivertli takımın oyuncularından Tarık Biberovic, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

        "MARKO İNŞALLAH GERİ DÖNER"

        Marko Guduric'in vedası ile ilgili konuşan Biberovic, "Marko gibi bir insanı, arkadaşı, dostu... Zor oldu. Veda etmek hiç kolay değil. Çok duygusalım. Çok kaliteli bir insan. Söyleyecek tek kelime yok. İnanılmaz katkısı var bu kulübe. Gidiyor olması çok üzüyor. İnşallah geri döner." dedi.

        "KUPALAR FENERBAHÇE'YE YAKIŞIR"

        Şampiyonluğu değerlendiren yıldız oyuncu, "Kupalar Fenerbahçe'ye, bize yakışır. Fenerbahçe bunu hak ediyor. Bizden çok şüphe eden vardı. 3 kupayı da aldık. Kime ne olduğunu göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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