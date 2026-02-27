Canlı
        Tarık Çetin: Eksiklerimize rağmen özveriyle mücadele ettik - Futbol Haberleri

        Tarık Çetin: Eksiklerimize rağmen özveriyle mücadele ettik

        Fenerbahçe'nin file bekçisi Tarık Çetin, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest'a elendikleri maçın ardından, "Eksiklerimize rağmen özveriyle mücadele ettik" dedi.

        Giriş: 27.02.2026 - 01:38
        "Eksiklerimize rağmen özveriyle mücadele ettik"

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 yense de ilk maçta 3-0 yenildiği için elenen Fenerbahçe'nin genç kalecisi Tarık Çetin, açıklamalarda bulundu.

        "EKSİKLERİMİZE RAĞMEN ÖZVERİYLE MÜCADELE ETTİK"

        Mücadeleyi değerlendiren Tarık Çetin "Buraya gelirken çok sakat oyuncumuz vardı. Maça çıkarken keyif almak için sahaya çıktık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen özveriyle mücadele ettik. 2-0'dan sonra tura inandık açıkçası. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

        TARAFTARA ÖVGÜ

        Taraftarların desteği hakkında açıklama yapan 29 yaşındaki kaleci "Taraftarımıza bir parantez açmak istiyorum. Bizi son dakikaya kadar çok iyi desteklediler, hiç susmadılar." ifadelerini kullandı.

        "EKSTRA ANTRENMANLAR YAPARAK AÇIĞIMI KAPATMAYA ÇALIŞTIM"

        Performansı hakkında övgü dolu sözler üzerine Tarık Çetin "Öncelikle her an kaleci mevkisinde, uzun süre şans bulamayınca ve tekrar şans bulunca ilk başta zorlanıyorsunuz ama antrenmanlarda ekstra çalışarak, ekstra antrenmanlar yaparak açığımı kapatmaya çalıştım. Eksiklerim üzerine çok çalışıyorum. Umarım daha iyi yardımcı olurum takımıma." açıklamasını yaptı.

