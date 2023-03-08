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Tarım ihracatında rekor

Tarım sektörü, 5 milyar 434 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatına imza attı

Tarım ihracatında rekor
AA

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ekonomik aktiviteye ilişkin yaşanan aksamalara karşın tarım sektörü ihracatta rekor kırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin tarım sektörü, 5 milyar 434 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi. Yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,7 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından da yüzde 16,2 pay aldı.

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 5'i ihracat rekoru kırdı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 820 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 634 milyon 488 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 201 milyon 220 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 30 milyon 146 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyar 204 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi.

Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 3, yaş meyve ve sebze yüzde 17,9, zeytin ve zeytinyağı yüzde 140,2, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 7,2, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 2,1 ihracat artışı kaydetti.

Rekor kıran sektörlerin ülkelere göre ihracatına bakıldığında, ilk 2 ayda Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 296 milyon 749 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 129 milyon 180 bin dolar, Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze 173 milyon 401 bin dolar, İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı sektörü 67 milyon 417 bin dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri 8 milyon 182 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında ise İstanbul'dan 562 milyon 714 bin dolar tutarında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 540 milyon 455 bin dolar tutarında mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yapıldı.

Mersin'den 167 milyon 872 bin dolarlık yaş meyve ve sebze, İzmir'den 93 milyon 372 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı, Antalya'dan 13 milyon 666 bin dolarlık süs bitkileri ve mamulleri dış satımı gerçekleştirildi.

- Depremden etkilenen 3 ilin tarım ihracatı arttı

Kahramanmaraş merkezli depremin 11 ilin ekonomik faaliyetlerini etkilemesine karşın depremden etkilenen 3 ilin tarım ihracatı arttı.

Adana, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin dış satımı, yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine göre artış kaydetti. Buna göre, tarım ihracatı Adana'da yüzde 10,4 artışla 153 milyon 620 bin dolara, Adıyaman'da yüzde 25,5 artarak 2 milyon 506 bin dolara, Kahramanmaraş'ta da yüzde 4,8 artışla 13 milyon 716 bin dolara ulaştı.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak-şubat döneminde tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı şöyle:

1 OCAK - 28 ŞUBAT
SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim (2023/2022) Pay (yüzde)
I. TARIM 5.292.221 5.434.011 2,7 16,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 3.496.060 3.713.875 6,2 11,1
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1.767.383 1.820.528 3,0 5,4
Yaş meyve ve sebze 538.183 634.488 17,9 1,9
Meyve sebze mamulleri 375.767 342.074 -9,0 1,0
Kuru meyve ve mamulleri 245.794 235.111 -4,3 0,7
Fındık ve mamulleri 347.787 299.393 -13,9 0,9
Zeytin ve zeytinyağı 83.787 201.220 140,2 0,6
Tütün 109.251 150.914 38,1 0,5
Süs bitkileri ve mamulleri 28.108 30.146 7,2 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 616.497 515.461 -16,4 1,5
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 616.497 515.461 -16,4 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 1.179.663 1.204.675 2,1 3,6
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1.179.663 1.204.675 2,1 3,6
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