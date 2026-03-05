Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.136,15 %1,49
        DOLAR 43,9953 %0,07
        EURO 51,0767 %-0,19
        GRAM ALTIN 7.273,81 %0,22
        FAİZ 38,05 %-0,29
        GÜMÜŞ GRAM 117,45 %-0,13
        BITCOIN 71.827,00 %-2,06
        GBP/TRY 58,6580 %-0,29
        EUR/USD 1,1583 %-0,44
        BRENT 84,01 %3,21
        ÇEYREK ALTIN 11.896,42 %0,25
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım işçilerinin günlük ücreti 1.299 lira oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım işçilerinin günlük ücreti 1.299 lira oldu

        Tarımsal işletmelerde, mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 37,8 artarak 1299 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 42,1 yükselerek 37 bin 305 lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım işçilerinin günlük ücreti 1.299 lira oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin "Tarımsal İşletme İş Gücü Ücret Yapısı" istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, tarımsal işletmelerde 2024'te 943 lira olan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri, 2025'te yüzde 37,8 artarak 1299 liraya çıktı. Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise 2024 yılında 26 bin 259 lirayken yüzde 42,1 artışla 2025 yılında 37 bin 305 liraya yükseldi.

        2024 yılında, 1007 lira olan mevsimlik erkek işçi ücretleri, yüzde 40,6 artış göstererek 2025'te 1416 lirayı bulurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 34,1 artışla 890 liradan 1193 liraya yükseldi.

        Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için 2024'te 27 bin 788 lira iken yüzde 43,4 artarak geçen yıl 39 bin 843 lira oldu. Kadın işçiler için 2024 yılında 19 bin 328 lira olan ücret, yüzde 22,1 artarak 2025 yılında 23 bin 598 liraya çıktı.

        Geçen yıl, tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi, erkek işçiler için 3 bin 283 lira, kadın işçiler için 3 bin 75 lirayla Rize'de kayıtlara geçti. En düşük ücret ise erkek işçiler için 1037 lirayla Ankara'da, kadın işçiler için ise 976 lirayla Hatay'da ödendi.

        Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında ise erkek işçilere 53 bin 927 lirayla Niğde'nin, kadın işçilere 25 bin 521 lirayla İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 26 bin 186 lira, kadın işçiler için 23 bin 40 lirayla Antalya'da yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hillary Clinton'ın masayı terk ettiği anlar paylaşıldı

        Temsilciler Meclisi komitesinde geçen hafta Epstein ifadesi veren eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın masayı yumruklayıp odayı terk ettiği anların videosu paylaşıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor