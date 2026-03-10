Canlı
Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi 10-18 Mart 2026 indirim kataloğunda neler var? Tarım Kredi Marketlerde telefon fırsatı!

        Tarım Kredi Marketlerde telefon fırsatı! Tarım Kredi 10-18 Mart kataloğu paylaşıldı!

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mart ayına ve Ramazan dönemine özel hazırladığı yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. 10-18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada birçok temel gıda ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ev gereçlerinin öne çıktığı kampanyada özellikle telefon satışı dikkat çekiyor. İşte 10-18 Mart tarihleri arasında Tarım Kredi Market raflarında yer alacak indirimli ürünlerin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan alışverişi için hazırladığı yeni indirim kampanyasını duyurdu. 10-18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel katalogda temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkacak. Tarım Kredi Marketlerde mart ayına özel indirimlerin yer aldığı güncel liste belli oldu. İşte 10-18 Mart 2026 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri güncel liste...

