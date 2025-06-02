Yeni ayın gelmesiyle birlikte Tarım Kredi Kooperatif Marketler güncel indirim kataloğunu paylaştı. 9 Haziran tarihine kadar geçerli olan "Mutlu Bayramlar" kampanyasında, Kurban Bayramı'na özel temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde çeşitli fırsatlar sunuluyor. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği kampanya detayları belli oldu. İşte detaylar...