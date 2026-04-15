Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.243,56 %0,29
        DOLAR 44,7502 %0,05
        EURO 52,7799 %0,01
        GRAM ALTIN 6.929,41 %-0,47
        FAİZ 39,89 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,00 %-0,35
        BITCOIN 73.727,00 %-0,55
        GBP/TRY 60,7170 %0,01
        EUR/USD 1,1788 %-0,07
        BRENT 95,02 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 11.329,59 %-0,47
        Tarım ÜFE martta aylık bazda yüzde 3,85 arttı

        Tarım ÜFE martta aylık bazda yüzde 3,85 arttı

        Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), martta bir önceki aya göre yüzde 3,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,09 yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,85, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,88, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 36,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,25 artış gösterdi.

        TARIM VE AVCILIK ÜRÜNLERİ VE İLGİLİ HİZMETLERDE YÜZDE 4,06 ARTIŞ

        Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,06, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,79 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,1 azalış oldu.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,21, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,3 artış görülürken çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,34 azalış meydana geldi.

        Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 56,36 artışla diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 20,37 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
