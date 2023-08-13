4 Şurada Paylaş!









79 yaşındaki Hakkı Koşar, karateye nasıl başladığını şöyle anlattı: Çocuk yaşlarda aslında karateye ilgim başlamıştı. 1956'da Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandım. 1962'de de Harp Okulu'na geçtim. Okulda judo, aikido ve karate gibi yakın savunma dersleri vardı. Türkiye'nin önemli atletlerinden Ruhi Sarıalp'in antrenörlüğünde atletizm de yapmıştım. Kendisi hatta askeri lisede beden eğitimi öğretmenimizdi. Tek adım atlama, üç adım atlama, 100 ve 200 metrede çalıştırdı beni. Tek adımda, askeri liseler arası Türkiye şampiyonu oldum. Halil Yüceses Japonya'dan döndüğünde ülkede judonun gelişimine katkı veriyordu. 1970 senesinde büyük sensei Taiji Kase'yi Türkiye'ye davet ettik. Siyah kuşak 4. Dan sahibiyim. Kuşağımı da Taiji Kase'den aldım. Karate ve judoyu birbirine bağladık ama sonra ayıramakta zorlandık. (Gülüyor)

Judo ve karateyi ayırmak için siyasete atıldım. İki branşı federasyon düzeyinde birbirinden ayırdık ve ne mutlu ki ilk başkanlık görevini de ben üstlendim.