Tarkan'dan yeni albüm müjdesi
Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından sevenlerine yeni albüm müjdesini verdi
'Şımarık', 'Kuzu Kuzu', 'Yolla' gibi şarkıları seslendiren ünlü şarkıcı Tarkan'dan, 'Geççek'ten sonra sosyal medya hesabından yeni albüm hazırlıklarının neredeyse bittiğinin haberini verdi.
Stüdyoda verdiği pozları paylaşan Tarkan, "Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız." ifadelerini kullanarak heyecanını dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Tarkan trafikten şikâyetçi olmuştu.
Fotoğraflar: Instagram