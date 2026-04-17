        Haberler Bilgi Magazin Taşacak Bu Deniz bugün var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 17 Nisan 2026 TRT 1 yayın akışı

        TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, bu hafta Cuma günü yayın akışında yer alıp almayacağıyla izleyicilerin gündeminde. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, önceki gün yaşanan yayın akışı değişikliklerinin ardından gözler güncel programa çevrildi. İzleyiciler ise "Bu hafta yeni bölüm var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yarın ekranda olacak mı, yeni bölüm bu Cuma yayınlanacak mı? İşte 17 Nisan TRT 1 yayın akışı ile merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 12:09 Güncelleme:
        TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, bu hafta Cuma günü yayın akışında yer alıp almayacağıyla gündemdeki yerini koruyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, 25. bölüm 2. fragmanının kısa süre içinde yayından kaldırılması, izleyiciler arasında “Yeni bölüm ertelendi mi?” sorularını da beraberinde getirdi. Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler güncel yayın akışına çevrildi. Peki, Taşacak Bu Deniz yarın ekrana gelecek mi, yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte 17 Nisan TRT 1 yayın akışı ile tüm ayrıntılar haberimizde...

        TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

        TRT 1’in güncel yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü, 17 Nisan 2026 Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

        TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

        Son günlerde Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölüm 2. fragmanının kısa süre içinde yayından kaldırılması, izleyiciler arasında “yeni bölüm ertelendi mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Bu durum çeşitli spekülasyonlara neden olurken, TRT 1’in haftalık yayın akışında herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve dizinin planlandığı şekilde ekrana geleceği bilgisi netlik kazandı.

        TRT 1 17 NİSAN 2026 TV YAYIN AKIŞI

        05:33 – İstiklal Marşı

        05:35 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:30 – Beni Böyle Sev

        09:25 – Adını Sen Koy

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 – Hayallerinin Peşinde

        14:00 – Benim Adım Melek

        17:45 – Lingo Türkiye

        19.00 - Ana Haber

        19.55 - İddiaların Aksine

        20.00 - Taşacak Bu Deniz

        00.15 - Cennetin Çocukları

        02.35 - Benim Adım Melek

        05.25 - Kapanış

        TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

        Koçari’de Esme’nin Şerif’ten boşanması kutlanırken Şerif Koçariler için kıyameti başlatır. Koçarilerin Rusya’daki soğuk hava deposunu patlatır ve Koçari Köyü’nün suyunu zehirler. Adil’i Rusya’daki ölüm tuzağına çekerken Esme’yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlığını yapar. Esme ile Adil ise birbirlerini sadece sevmek değil anlayarak sevmek konusunda büyük adımlar atarken Şerif’i hapse attırmaya da iyice yaklaşırlar.

        Esme, Zarife’nin de çocuk satma işinde olduğunu öğrenir. Eleni, gizlice kendi DNA testini yapmaya karar verir. Bir yandan da Oruç’a gerçekleri söyletmek için planlar yapar ve onu sarsmaya başlar. Oruç duygularını alt üst eden bu planlara direnmekte zorlanır.

        Yayla evinde, Fadime İso’ya ruhunu ve korkularını en açık hâliyle paylaşır. Bu paylaşım ikisini birbirlerine çok yaklaştırır. Fadime, İso’nun çocukken hep çizdiği uçan atmaca resmini görür. Ama aynı anda Adil ve Oruç da Rusya’daki ölüm tuzağında aynı uçan atmaca ile karşılaşırlar! Adil, Esme ve Eleni Şerif’in başlattığı kıyametle savaşırlarken, Koçarilerin kökünü kurutmaya yemin eden Şerif’in bilmediği bir şey vardır. Sadece Koçariler değil kendinden insanlar da zehirlenmiştir. Şimdi hem Esme, hem İso hem de Oruç ölümün kıyısındadırlar.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
