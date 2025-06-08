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        Tatilleri Atina'dan başladı

        Burak Sergen ile eşi Gizem Sergen, Kurban Bayramı tatili Atina'ya gitti. Sergen çifti, daha sonra Türkiye'ye dönerek tatillerine Ege kıyılarında devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:39
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        Tatil Atina'da başladı
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        Burak Sergen ile eşi Gizem Sergen, Kurban Bayramı tatili için Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti.

        Çift, tatil boyunca sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaştı.

        Atina’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfeden Burak Sergen ile Gizem Sergen Atina'dan Bodrum geçtikten sonra tatillerine Ege kıyılarında tatiline devam edecek.

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        #Burak Sergen
        #Gizem Sergen
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