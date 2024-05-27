Tatlı gözüküyorlar ancak sanıldıkları kadar masum değiller: İşte yunusların 10 tehlikeli özelliği!

4. EĞLENCESİNE ÖLDÜREBİLİRLER

Yunuslar, sadece hayatta kalmak için diğer canlıları öldürmüyorlar. New York Times'a göre, yunuslar gagalarını sopalar gibi kullanarak ve keskin dişleriyle vurarak başka memelileri topluca öldürüyorlar. Yani yunusların bazen gıda ihtiyacıyla ilgisi olmayan cinayet arzuları olduğu düşünülüyor.