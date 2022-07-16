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Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı yakışıklılığıyla herkesi mest etti!

Tatlı Hayat'ın Can'ı ve Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu son hali ile gündeme geldi. Başrollerini Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in paylaştığı Tatlı Hayat dizisinde çocuk oyuncu olarak rol alan Uğurlu, Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazındı. Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Binnur Kaya ve Zeki Alasya gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Yabancı Damat dizisinin Avantacı Mustafa Can'ı yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. İşte, Tatlı Hayat'ın Can'ı, Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu'nun son hali...

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  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!

    Bir döneme damga vuran Tatlı Hayat dizisinin çocuk oyuncusu yıllar sonra gündeme geldi.
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!

    6 yaşında modellik yapmaya başlayan Ozan Uğurlu, başrollerinde Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Tatlı Hayat dizisi ile oyunculuğa adım attı.
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!

    Tatlı Hayat'ın Can'ı, OKS Anneleri ve Yabancı Damat dizilerinde de ekran karşısına geçti. 
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!

    Başrollerinde Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Binnur Kaya ve Zeki Alasya gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı karakter ile hafızlara kazındı. 
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!

    Makine Mühendsiliği eğitimi almak için Viyana'ya giden Uğurlu, Türkiye'ye dönüş yaparak İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun  oldu.
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!

    Bir dönemin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu, şimdilerde 30 yaşında bir delikanlı oldu.
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!

    Şu anda Berlin'de Dijital Yönetim yüksek lisansını sürdüren ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı.
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!

    Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!

    İşte, Tatlı Hayat'ın Can'ı, Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu'nun son hali...
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!
  • Tatlı Hayat'ın Can'ı büyüdü! Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu yakışıklılığıyla herkesi mest etti!

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