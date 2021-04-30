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TAV Almatı Havalimanı'nın işletmesini devraldı

TAV Havalimanları, Kazakistan’ın ana giriş kapısı Almatı Havalimanı’nın işletmesini devraldığını duyurdu. Sekiz ülkede 15 havalimanı işleten TAV'ın, 200 milyon dolar yatırımla modern 'İpek Yolu'nun başlıca merkezlerinden Almatı’nın kapasitesini iki katına çıkaracağı kaydedildi. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Asya’dan Avrupa ve Afrika’ya doğru havadan kurulan modern ‘İpek Yolu’nun önemli duraklarından birini işletmeye başladık. Havacılık tarihinin en ciddi krizlerinden birinin içinden geçerken bu projenin yurtdışı finansmanla tamamlanması, TAV’ın kredibilitesini göstermesi açısından da ayrıca önem taşıyor" dedi

TAV Almatı Havalimanı’nı işletmeye başladı
HABERTURK.COM

TAV Havalimanları, Kazakistan’ın ticari başkenti ve en yoğun trafiğe sahip havalimanı olan Almatı’nın işletmesini devraldığını açıkladı. TAV ve VPE Capital’in oluşturduğu konsorsiyum, Mayıs 2020’de Almatı Havalimanı ve bağlantılı yiyecek-içecek ve yakıt işletmelerini satın almak üzere imza atmıştı. TAV’ın konsorsiyumda yüzde 85 payı bulunuyor.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Almatı, modern İpek Yolu olarak tabir edilen ”Kuşak ve Yol” projesinin önemli bir merkezinde yer alıyor. Ülkenin toplam yolcu trafiğinin yarısı Almatı Havalimanı’ndan geçiyor.

Yapılan açıklamaya göre, 1935'te faaliyete geçen Almatı, trafik açısından Orta Asya'nın en yoğun havalimanı konumunda. Havalimanının iki pisti bulunuyor.

'BÖLGENİN EN ÖNEMLİ HAVALİMANLARINDAN BİRİ OLACAK'

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Asya’dan Avrupa ve Afrika’ya doğru havadan kurulan modern ‘İpek Yolu’nun önemli duraklarından birini işletmeye başladık. Havacılık tarihinin en ciddi krizlerinden birinin içinden geçerken bu projenin yurtdışı finansmanla tamamlanması, TAV’ın kredibilitesini göstermesi açısından da ayrıca önem taşıyor" dedi.

Orta Asya’nın coğrafi ve ekonomik olarak en büyük ülkesi olan Kazakistan'ın, Türkiye ile köklü ilişkilere ve yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu vurgulayan Şener, "Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticari ve turistik ilişkilere ve her iki ülkenin ekonomilerine çok ciddi bir katkımız olacağına inanıyoruz. Atalarımızın Anadolu’ya göçünden önce yaşadığı topraklarda, Altay ve Tanrı dağlarının eteklerindeki bir havalimanını işletiyor olmanın verdiği hisler de bizi ayrıca gururlandırıyor. Yatırım ve pazarlama faaliyetlerimizle birlikte Almatı havalimanını bölgenin en önemli havalimanlarından biri yapacağız" açıklamasında bulundu.

YENİ TERMİNAL KAPASİTEYİ 2'YE KATLAYACAK

Konsorsiyum satın alma işlemi için 365 milyon dolar ödeyecek. Pandemi nedeniyle etkilenen trafiğin geri dönüşüne göre önümüzdeki yıllara yayılan şekilde 50 milyon dolar daha ödeme yapılacak.

TAV, yaklaşık 200 milyon dolar yatırımla yeni bir dış hatlar terminali inşa edecek. Yeni terminalin iki ila üç yıl içinde tamamlanarak devreye girmesi planlanıyor. Yeni terminalle birlikte havalimanının kapasitesi ikiye katlanarak yıllık 14 milyon yolcunun üzerine çıkacak.

Hisse alım bedelinin yarısı ve yeni terminal yatırımının tamamı için Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) finansman sağlayacak. Finansman anlaşmasının bu yılın üçüncü çeyreğinde imzalanması öngörülüyor.

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